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Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerinin yarım saatlik çalışması sonucu kontrol altına alınabilen yangın dolayısıyla 45 dakika soğutma çalışması gerçekleştirildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri intikal etti.

Düzce'nin Uzunmustafa Mahallesi'nde tek katlı ahşap binada çıkan yangın Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Elif Şevval DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre, yangın Uzunmustafa Mahallesi 858. Sokakta bulunan iki katlı ahşap prefabrik yapıda meydana geldi.

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