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Zabıta ekipleri, bu tür ortak operasyonlara hayvan hakları gözetilecek şekilde destek vermeye, vatandaş ve çevre güvenliğinin sağlanması noktasında devam edecek.

Müdürlük, kendilerine gelen yasaklı ırk şikayetine istinaden beraberinde İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ ekipleri ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğü ekiplerince aynı anda çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü HAYDİ Ekipleri ve Milli Parklar Düzce İl Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yasaklı ırklara dair çeşitli adreslere operasyon düzenledi. Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Alınan bilgiye göre operasyonlarda ele geçirilen Dogo Argentino cinsi yasaklı ırk ele geçirilerek veteriner hekimler eşliğinde Düzce Belediyesi Hayvan Konukevine götürüldü.

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