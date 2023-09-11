Düzce'de Emlak danışmanlığı ve oto alım satım yeterlilik sınavı yapıldı. Sınavda başarılı olan 35 kişi emlak danışmanı olarak iş hayatına atılacak.Funda ŞAHİN / DÜZCE (İGFA) - Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bütün meslekler için mecburi tutulan özellikle işyeri açmak için gerekli olan yeterlilik belgesini almak için yapılan sınavlar bütün hızıyla devam ediyor.

Düzce’de daha önce Halk Eğitim Merkezi tarafından yapılan ancak birçok spekülasyonları beraberinde getirdiği için özel yetkilendirme firmalarına devredilen yetki belgesi ölçme değerlendirme ve belgelendirme sınavları devam ediyor.

Düzce’de TOHİDER tarafından organize edilen yetki belgesi sınavlarında geçtiğimiz hafta emlak danışmanı olmak isteyenler sınav heyecanı yaşadı. TOHİDER merkezinde yapılan sınavlarda yetki belgesi almak isteyenler 40 dakika boyunca ter döktü. Kameralı ortamda yapılan sınavlara ise 35 kişi katıldı.

Yapılan sınav hakkında bilgi veren TOHİDER Genel Başkanı Sefer Demir; “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından iş hayatında daha bilinçli ortam hazırlanması için yetki belgesi mecbur tutulmuştu. Bütün sektörlerde çalışmak ve kendi işini kurmak için mecbur tutulan yetki belgesi alma mecburiyetinden dolayı emlak danışmanları ve galericiler derneğimizde sınava girdi. Adaylarımız kameralı ortamda 40 dakika boyunca ter döktüler. Ancak kameralı ortamda yapılan sınavlarda başvuran adayların tamamı sınavlarda başarı göstererek Emlak Danışmanlığı ve oto alım satım (galeri)seviye -5yetki belgesini almaya hak kazandılar. Kendilerini tebrik ediyor ve iş hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.