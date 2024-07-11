Düzce Belediyesi iştiraklerinden Bahçeşehir A.Ş. firmasının ruhsatsız olan bir oto yıkamayı kiraladığı iddiası gündeme geldi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Daha önceden ruhsatsız işletilen ve bu yüzden devir yaptığı yıkamanın Düzce Belediyesi iştiraklerinden Bahçeşehir A.Ş. tarafından 10 bin TL’ye kiralandığı öe sürüldü.

Konu ile ilgili olarak Bahçeşehir A.Ş. Genel Müdürü Necla Erdoğan ile yapılan görüşmede yıkamanın sahibinin 15 bin TL aylık ücret istediğini yapılan pazarlıkla bu fiyatın 10 bin TL olarak belirlendiğini aktardı.

Yıkama yerinin ruhsat işlemlerinin devam ettiğini aktaran Erdoğan, şu an yıkama ruhsatının olmadığını ruhsat için istenilen esasların tamamlanarak ruhsatının alınacağını kaydetti.