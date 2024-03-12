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Kazaya karışan otobüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaşanan kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan iki kişiye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Düzce istikametinden Akçakoca istikametine seyreden Saadet I. Yönetimindeki 41 AHK 461 plakalı otobüsle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Gamze N.A. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Havva N.A. yaralandı.

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Düzce'de yolcu otobüsü ve otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - Kaza gece saat 23.30 sıralarında Karaca D-655 karayolu karaca Kavşağı mevkisinde Gamze N.A. İdaresindeki 81 AAL 599 plakalı otomobil sürücüsü yan yoldan D-655 karayoluna çıkmak istedi.

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