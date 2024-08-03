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Jandarma ekipleri olayla ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Yaralı M.A.T.'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Düzce Atarürk Devlet Hastanesi,ne kaldırıldı.

DÜZCE (İGFA) - Olayı gören işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla'da minikler Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesini ziyaret etti

Muğla'da minikler Tıbbi Bitkiler Koleksiyon Bahçesini ziyaret etti

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