Düzce'de Sakarya bağlantı yolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir araç kırmızı ışıkta duran iki araca çarpıp kaçtı. Araçlardaki yolcu olarak bulunan iki kişi yaralanırken, Jandarma ekipleri kaçan sürücüyle ilgili tahkikat başlattı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Kaza, D-100 Düzce Sakarya bağlantı yolu Pekintaş mevkinde yaşandı.

Alınan bilgiye göre söz konusu kavşakta bir araç, kırmızı ışıkta duran K.Ş. İdaresindeki 81 ACM 023 plakalı otomobile ve M.D. yönetimindeki 81 AEE 983 plakalı ticaeri araca çarpıp kaçtı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan E.A. Ve G.Ş. yaralanırken, yaralılar olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrasında ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza dolayısıyla oluşan trafik akışı araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Jandarma ekipleri ise kaza ve kaçan sürücüyle ilgili tahkikat başlattı.