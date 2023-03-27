Düzce'de hava sıvcaklıkları mevsim normallerinin altına düşecek. Meteoloji'den Zirai don uyarısı yapıldı.Ece KILIÇARSLAN / DÜZCE (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün meteorolojik değerlendirmesine göre; Türkiye'de 28 Mart Salı günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor.

Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın kıyı kesimlerinde yağmur, Batı Karadeniz’in iç kesimleri (Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ile Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde Çarşamba gece ilk saatlerden itibaren karla karışık yağmur ve kar şekline dönüşeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının 8-15 derece azalarak mevsim altına inmesi bekleniyor.

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri bölgenin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere zirai don bekleniyor.