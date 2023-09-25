Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, sonbaharın gelmesi ile tarım arazilerinde başlayan temizlik çalışmaları kapsamında duyarsız vatandaşların anız yakması sebebiyle bir uyarı yayımladı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Anız yangınlarının faydadan çok zarara neden olduğunu belirten Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, “toprağı öldürerek biyolojik döngüye engel olmayın, orman yangınlarına risk oluşturmayın” çağrısında bulundu.

Toprağın verimine doğrudan etki eden mineral dengesi ile üst tabakasında bulunan mikro canlıların da ortadan kaybolmasına neden olan ‘anız yakma’ alışkanlığının çiftçilerin hem kısa hem de uzun vadede zarar etmesine neden olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Ülkemizde son yıllarda yaşanan can yakıcı orman yangınları, doğamızı korumamızın önemini bizlere bir kez daha hatırlatmıştır. Bu yangınların birçoğu beşeri kaynaklı olarak çıkarken en önemli nedenlerin başında anız yakma alışkanlığı gelmektedir. Çiftçi vatandaşlarımızın hasat sonrası tarım alanı temizliği için kullandığı bu yöntem hiçbir yarar sağlamamakta aksine çok fazla zarar vermektedir. Kontrolden çıkan yangınlar büyük orman yangınlarına sebep olurken, toprağın mineral zenginliğini yok etmekte, mikro canlıları öldürmekte ve hatta soluduğumuz havaya dahi zarar vermektedir. Bu konuda orman cenneti Düzce’mizin yeşil örtüsünü korumak ve gelecek nesillere aktarabilmek için değerli vatandaşlarımızın anız yangınına karşı dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Toprağımızı, ormanımızı öldürmeyelim, biyolojik döngüye engel olmayalım.”