Düzce Valisi Selçuk Aslan, Çanakkale'de henüz kontrol altına alınaayan yangına yönelik Özel İdare ve belediyelerdne 7 araçlık destek ekibinin yola çıktığını duyudu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Valisi Selçuk Aslan sosyal medya hesabından Çanakkale'deki yangına yönelik paylaşımda bulundu.

Vali Aslan, yaptığı açıklamada Çanakkale'de çıkan ve henüz kontrol altına alınamayan orman yangını ile ilgili "Çanakkale'de devam eden orman yangınından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yangına müdahale eden görevlilerimize Allah kuvvet versin. Düzce’den İl Özel İdaremiz ve Belediyelerimizden 7 araçlık destek ekibimiz Çanakkaleye yola çıkmıştır. " ifadelerini kullandı.