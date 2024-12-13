Düzce Gazeteciler Cemiyeti, Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin'i makamında ziyaret etti.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce Gazeteciler Cemiyeti'nin ziyaretinde Akçakoca'nın tanıtımı ve eksiklerinin ele alındığı ziyarette gazetecilerin ilçenin tanıtımı için önemli bir yer aldığını ifade eden Akçakoca Kaymakamı Deniz Pişkin, Başkan Hakan Çakır ve yönetimine ziyaretlerinden ötürü teşekkür etti.

Akçakoca'nın ülke çapında çok daha iyi konumda olması gerektiğini söyleyen Kaymakam Pişkin, "Sahili çok güzel bir ilçe turizm için herkesin akın ettiği ve çok tatilciyi ağırlayan bir ilçe neden Bodrum, Çeşme gibi olmasın sizlerde tanıtımını yapınki ilçemizi herkes görsün" dedi.

Ziyaret sonunda hatıra fotoğrafı çekildi.