Düzce'nin tanınmış iş insanı olan Ozan Tüz İsrail'in Gazze saldırılarında masum insanların canına kıyması ve soykırım yapması üzerine İsrail ürünlerini tüm tesis ve marketlerinde satmama kararı aldı.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'de Ozan Marketleri ve Sobe Restoran'da İsrail ürünleri olan içecek ve diğer ürünler satılmayacak.

Düzce'de iş insanından Ozan Tüz, İsrail ürünlerine boykot kararı aldığını açıkladı.

Tamamen yerli içecek ve yiyeceklerin satılacağını belirten iş insanı Tüz, "Soykırım bitene kadar şahsıma ait heryerde evimde dahil olmak üzere hiçbir şekilde İsrail ürünleri satılmayacak ve tüketilmeyecek. Ben ve tüm çalışanlarımız Gazze'deki masumların yanında olduğumuzu belirmek istiyoruz. Çorbada bizimde tuzumuz olsun istedik ve bu şekilde karar aldık inşallah en kısa samanda bu soykırım durur ve masum insanların kanı akmaz." diye konuştu.