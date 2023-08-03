Düzce Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Dünya Düzce Günleri’ muhteşem etkinliklerle sürüyor.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Dünya Düzce Günleri etkinliklerinin ikinci gününde sahne alan rap müziğinin sevilen ismi Motive, sevenleriyle buluştu.

Motive’nin söylediği şarkılara hep birlikte eşlik ettiler.

Sahne performansı ve Dünya Düzce Günlerine katılımlarından dolayı Motive'ye sahnede çiçek ve plaket takdim eden Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Başkan Yardımcısı Oya Kocaman hem şarkıcı Motive’ye hem de alanı dolduran binlerce Düzceliye teşekkür etti.