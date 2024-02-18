TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre açıkladığı nüfus verilerine göre Düzce’nin 76 mahallesinde kaç kişinin yaşadığı belli oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - TÜİK, 2023 yılı nüfus sonuçlarına göre Düzce’nin nüfusu 4 bin 734 kişi artarak 409 bin 865 oldu. Düzce’nin 2022 nüfusu 405 bin 131’idi.
Düzce’nin en kalabalık mahallesi 15 bin 345 nüfusla Koçyazı Mahallesi oldu. Aziziye Mahallesi 10 bin 886 nüfusla ikinci, Beyciler Mahallesi 10 bin 879 kişiyle üçüncü oldu.
İşte tüm mahalle nüfus sayımı sonuçları
4.ÇAY MAHALLESİ: 8.057
5.AZMİMİLLİ MAHALLESİ: 7.608
6.HAMİDİYE MAHALLESİ: 7.455
7.KÜLTÜR MAHALLESİ: 6.542
8.KÖRPEŞLER MAHALLESİ: 6.026
9.GÜZELBAHÇE MAHALLESİ: 5.985
10.UZUNMUSTAFA MAHALLESİ: 5.901
11.KARACA HACIMUSA MAHALLESİ: 5.188
12.DARICI MAHALLESİ. 5.059
13.BAHÇELİEVLER MAHALLESİ: 4.748
14.NUSRETTİN MAHALLESİ: 4.385
15.FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ: 4.229
16.AĞAKÖYÜ MAHALLESİ: 4.159
17.KARACA MAHALLESİ: 4.064
18.ORHANGAZİ MAHALLESİ: 4.023
19.ESENTEPE MAHALLESİ: 3.776
20.ÇAMLIEVLER MAHALLESİ: 3.711
21.SANCAKLAR MAHALLESİ: 3.680
22.CEDİDİYE MAHALLESİ: 3.536
23.DERELİTÜTÜNCÜ MAHALLESİ: 3.418
24.KİREMİTOCAĞI MAHALLESİ: 3.322
25.ŞEHİT BAYRAM GÖKMEN MAHALLESİ: 3.279
26.ŞEREFİYE MAHALLESİ: 3.235
27.CUMHURİYET MAHALLESİ: 3.047
28.ŞEHİT MURAT DEMİR MAHALLESİ: 2.834
29.BURHANİYE MAHALLESİ: 2.758
30.YEŞİLTEPE MAHALLESİ: 2.709
31.ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ: 2.599
32.DEMETEVLER MAHALLESİ: 424
33.ÇAVUŞLAR MAHALLESİ: 2.273
34.ÇAMKÖY MAHALLESİ: 2.270
35.BEYTEPE MAHALLESİ: 2.238
36.ŞIRALIK MAHALLESİ: 2.006
37OTLUOĞLU MAHALLESİ: 1.985
38.AKINLAR MAHALLESİ: 1.888
39.YAHYALAR MAHALLESİ: 1.751
40. YENİ MAHALLESİ: 1.751
41.ÇİFTEPINARLAR MAHALLESİ: 1.728
42.FATİH MAHALLESİ: 1.656
43.KAZUKOĞLU MAHALLESİ: 1.573
44.CAMİKEBİR MAHALLESİ: 1.322
45.NALBANTOĞLU MAHALLESİ: 1.189
46. MERGİÇ MAHALLESİ: 1.068
47. SALLAR MAHALLESİ: 1.054
48. YAZLIK MAHALLESİ: 1.006
49. ÇAKIRLAR MAHALLESİ: 981
50.KABALAK MAHALLESİ: 975
51.CUMHURİYET MAHALLESİ: 892
52.SOĞUKPINAR MAHALLESİ: 852
53.KÜLTÜR MAHALLESİ: 844
54.ŞEHİT HÜSEYİN KIL MAHALLESİ: 816
55.DEĞİRMENBAŞI MAHALLESİ: 811
56.ŞEKERPINAR MAHALLESİ: 726
57.TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ: 722
58.İSTİKLAL MAHALLESİ: 718
59.KİRAZLI MAHALLESİ: 702
60.YENİ MAHALLESİ: 680
61.GÖKÇE MAHALLESİ: 664
62.SARAYYERİ MAHALLESİ: 617
63.ŞEHİT KEMAL IŞILDAK MAHALLESİ: 615
64.OZANLAR MAHALLESİ: 608
65.KUYUMCUHACIALİ MAHALLESİ: 588
66.TERZİALİLER MAHALLESİ: 583
67.TOKUŞLAR MAHALLESİ: 556
68.YEŞİLKÖY MAHALLESİ: 550
69.AKPINAR MAHALLESİ: 529
70.MAMURE MAHALLESİ: 479
71.AKYAZI MAHALLESİ: 402
72.DEDELER MAHALLESİ: 361
73.YUKARI YAHYALAR MAHALLESİ: 334
74.DOKUZPINAR MAHALLESİ: 296
75.ÇAYIRTARLA MAHALLESİ: 292
76.BALLAR MAHALLESİ: 268