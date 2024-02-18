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TÜİK’in Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre açıkladığı nüfus verilerine göre Düzce’nin 76 mahallesinde kaç kişinin yaşadığı belli oldu.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - TÜİK, 2023 yılı nüfus sonuçlarına göre Düzce’nin nüfusu 4 bin 734 kişi artarak 409 bin 865 oldu. Düzce’nin 2022 nüfusu 405 bin 131’idi.

Düzce’nin en kalabalık mahallesi 15 bin 345 nüfusla Koçyazı Mahallesi oldu. Aziziye Mahallesi 10 bin 886 nüfusla ikinci, Beyciler Mahallesi 10 bin 879 kişiyle üçüncü oldu.

İşte tüm mahalle nüfus sayımı sonuçları

4.ÇAY MAHALLESİ: 8.057

5.AZMİMİLLİ MAHALLESİ: 7.608

6.HAMİDİYE MAHALLESİ: 7.455

7.KÜLTÜR MAHALLESİ: 6.542

8.KÖRPEŞLER MAHALLESİ: 6.026

9.GÜZELBAHÇE MAHALLESİ: 5.985

10.UZUNMUSTAFA MAHALLESİ: 5.901

11.KARACA HACIMUSA MAHALLESİ: 5.188

12.DARICI MAHALLESİ. 5.059

13.BAHÇELİEVLER MAHALLESİ: 4.748

14.NUSRETTİN MAHALLESİ: 4.385

15.FEVZİÇAKMAK MAHALLESİ: 4.229

16.AĞAKÖYÜ MAHALLESİ: 4.159

17.KARACA MAHALLESİ: 4.064

18.ORHANGAZİ MAHALLESİ: 4.023

19.ESENTEPE MAHALLESİ: 3.776

20.ÇAMLIEVLER MAHALLESİ: 3.711

21.SANCAKLAR MAHALLESİ: 3.680

22.CEDİDİYE MAHALLESİ: 3.536

23.DERELİTÜTÜNCÜ MAHALLESİ: 3.418

24.KİREMİTOCAĞI MAHALLESİ: 3.322

25.ŞEHİT BAYRAM GÖKMEN MAHALLESİ: 3.279

26.ŞEREFİYE MAHALLESİ: 3.235

27.CUMHURİYET MAHALLESİ: 3.047

28.ŞEHİT MURAT DEMİR MAHALLESİ: 2.834

29.BURHANİYE MAHALLESİ: 2.758

30.YEŞİLTEPE MAHALLESİ: 2.709

31.ARAPÇİFTLİĞİ MAHALLESİ: 2.599

32.DEMETEVLER MAHALLESİ: 424

33.ÇAVUŞLAR MAHALLESİ: 2.273

34.ÇAMKÖY MAHALLESİ: 2.270

35.BEYTEPE MAHALLESİ: 2.238

36.ŞIRALIK MAHALLESİ: 2.006

37OTLUOĞLU MAHALLESİ: 1.985

38.AKINLAR MAHALLESİ: 1.888

39.YAHYALAR MAHALLESİ: 1.751

40. YENİ MAHALLESİ: 1.751

41.ÇİFTEPINARLAR MAHALLESİ: 1.728

42.FATİH MAHALLESİ: 1.656

43.KAZUKOĞLU MAHALLESİ: 1.573

44.CAMİKEBİR MAHALLESİ: 1.322

45.NALBANTOĞLU MAHALLESİ: 1.189

46. MERGİÇ MAHALLESİ: 1.068

47. SALLAR MAHALLESİ: 1.054

48. YAZLIK MAHALLESİ: 1.006

49. ÇAKIRLAR MAHALLESİ: 981

50.KABALAK MAHALLESİ: 975

51.CUMHURİYET MAHALLESİ: 892

52.SOĞUKPINAR MAHALLESİ: 852

53.KÜLTÜR MAHALLESİ: 844

54.ŞEHİT HÜSEYİN KIL MAHALLESİ: 816

55.DEĞİRMENBAŞI MAHALLESİ: 811

56.ŞEKERPINAR MAHALLESİ: 726

57.TAŞKÖPRÜ MAHALLESİ: 722

58.İSTİKLAL MAHALLESİ: 718

59.KİRAZLI MAHALLESİ: 702

60.YENİ MAHALLESİ: 680

61.GÖKÇE MAHALLESİ: 664

62.SARAYYERİ MAHALLESİ: 617

63.ŞEHİT KEMAL IŞILDAK MAHALLESİ: 615

64.OZANLAR MAHALLESİ: 608

65.KUYUMCUHACIALİ MAHALLESİ: 588

66.TERZİALİLER MAHALLESİ: 583

67.TOKUŞLAR MAHALLESİ: 556

68.YEŞİLKÖY MAHALLESİ: 550

69.AKPINAR MAHALLESİ: 529

70.MAMURE MAHALLESİ: 479

71.AKYAZI MAHALLESİ: 402

72.DEDELER MAHALLESİ: 361

73.YUKARI YAHYALAR MAHALLESİ: 334

74.DOKUZPINAR MAHALLESİ: 296

75.ÇAYIRTARLA MAHALLESİ: 292

76.BALLAR MAHALLESİ: 268