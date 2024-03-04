Düzce'nin Yığılca ilçesinde DM Ajansı tarafından ankette MHP'nin %33.20 puan ile önde olduğu ortaya çıktı.Sefer Demir / DÜZCE (İGFA) - DM Ajansı tarafından 17 kişilik bir ekibin Düzce'nin Yığılca ilçe merkezinde ve köylerde yapılan seçim öncesi adaylar arasında anket yapıldı.

Yöneltilen aday isimleri arasında tercihlerini aktardığı anket soncunda MHP %33.20, AK Parti %28.70, Yeniden Refah Partisi %25.50, CHP .75, İYİ Parti %1.85 oy aldı.

Anket sonuçlarına göre MHP'nin Yığılca'da önde olduğu ortaya çıktı.