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Çevredekilerin İhbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yığılca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

DÜZCE (İGFA) - Düzce’den Yığılca istikametine seyreden Durdu Ş. yönetimindeki 81 ACA 761 plakalı otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

- Orhangazi Mahallesi Düzce Caddesi’ndeki bir petrol istasyonundan benzin alıp yola çıkan 81 ADF 761 plakalı motosikletin sürücüsü Nazmi A. bir anda kontrolünü kaybedip karşı şeride geçti.SEFER DEMİR - HABEROZEL.COM.TR

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