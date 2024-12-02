İçişleri Bakanlığı'nın uzun bir süredir göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç konusunda sürdürdüğü 'Kalkan' operasyonlarında bu kez 115 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalanırken, 49'u tutuklandı.ANKARA (İGFA) - Ülke genelinde Jandarma tarafından son iki haftada düzenlenen “KALKAN-33” operasyonlarının ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından duyurdu.
Cumhuriyet Başsavcılıkları, Göç İdaresi Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda; İl Jandarma Komutanlıklarınca düzenlenen operasyonlarında,115 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını belirten Bakan Yerlikaya, "49'u tutuklandı, 15'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" dedi.
Operasyonlarda ruhsatsız tabancıların yanı sıra 78 adet aracın ele geçirildiğini duyuran Bakan Yerlikaya, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine karşı mücadeleyi kararlılıkla sürdürmeye devam ettireceklerini söyledi.