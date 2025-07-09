Kayseri, Nevşehir, Sivas, Tokat ve Yozgat valileri, video konferansta bir araya gelerek düzensiz göçle mücadelede ortak kararlılık sergiledi.Habibullah EFENDİGİL / KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’in başkanlığında, Video Konferans Sistemi (VKS) üzerinden “Düzensiz Göç ile Mücadele Koordinasyon Toplantısı” düzenlendi.

Toplantıya Nevşehir Valisi Ali Fidan, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Tokat Valisi Abdullah Köklü ve Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan katıldı.

Toplantıda, düzensiz göçmen hareketliliği, insan kaçakçılığıyla mücadele, sınır güvenliği, barınma-kimliklendirme süreçleri ve güvenlik güçlerinin saha koordinasyonu ele alındı.

Bölgesel tedbirler masaya yatırıldı. Kayseri Valisi Gökmne Çiçek, “Türkiye, göçte insani sorumluluklarını yerine getiren bir ülke. Ancak düzensiz göçte de kararlıyız. İnsan kaçakçılarına fırsat vermeyeceğiz, bölgemizden bu yolların geçmesine izin vermeyeceğiz” dedi.

Vali Çiçek, düzensiz göçün sadece güvenlik değil, sosyal bir sorun olduğunu belirterek, “Organize eden yapıları da hedef alacağız. Vatandaşlarımız rahat olsun, kamu düzeninden taviz yok,” diye ekledi.

Diğer valiler de illerindeki çalışmaları paylaşarak ortak mücadelenin önemini vurgularken, İl Emniyet Müdürlükleri, Jandarma Komutanlıkları ve Göç İdarelerinin iş birliğinin artırılacağı kaydedildi.