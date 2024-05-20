İçişleri Bakanlığı'nca 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “KALKAN-22” operasyonlarında; 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-22” operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.

Göç İdaresi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesindeki “Kalkan-22” operasyonlarında 40 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Operasyonlar sonucu suçta kullanıldığı tespit edilen 14 adet araç ile çok miktarda dövize el konuldu.

Organizatörlerden 37'si tutuklanırken, 3'ünün işlemleri devam ediyor.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1792418837737959492

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki insan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine asla fırsat vermeyeceğiz. Ülkemizin her bölgesinde kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız aralıksız devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızın personelini tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.