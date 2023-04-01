Eskişehir’de polis ekiplerinin düzensiz göç ile mücadeleye yönelik gerçekleştirdiği denetimde 2 bin 750 şahıs ve bin 240 araç kontrol edildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Türkiye Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması çerçevesinde denetim düzenlendi. Yabancı uyruklu şahısların yoğun olarak yaşadığı 17 ayrı noktada, 17 ekip ve 100 personel ile yapılan denetimlerde, 500’ü yabancı uyruklu 2 bin 750 kişinin kimlik sorgulaması gerçekleştirildi. Kontrollerde düzensiz göçmen olduğu belirlenen 1 kişi için sınır dışı edilme işlemleri başlatılırken, basit yaralama suçundan arandığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca yapılan trafik denetimlerinde bin 240 araç kontrol edildi. Eksikliği bulunan araçların sahiplerine toplamda 47 bin 359 TL idari para cezası kesilirken, 1 araç trafikten men edildi.