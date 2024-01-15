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DYP Genel Başkanı Çetin Özaçıkgöz, partinin seçimlere girememesinin nedeni açıklarken, DYP’den Edremit Belediye Başkan Adayı olan sanatçı Onur Akay da bu durumda seçimlere katılamıyor.İSTANBUL (İGFA) - Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Sayın Av. Çetin Özaçıkgöz, DYP’nin neden seçime giremediğini açıkladı.

Açıkgöz açıklamasında, itiraza 10 gün sonra cevap veren YSK'nin hiçbir sebep göstermeden topu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına attığını anımsattı.

"DYP olarak mağdur edilmemizin sebebi Adıyaman ve iki dernekler müdürlüğünün ilgili yerlere doğru değil yanlış bilgi vermesinden kaynaklanmıştır" diyen Açıkgöz, "İl, ilçe ve genel merkezde görevli hiçbir arkadaşımızın kusuru yoktur. Tam tersine kanunun aradığı şartları yerine getirmişlerdir. Bu haksızlığı burada bırakmak niyetinde değiliz. Olayı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne gönderebiliriz. Ancak daha önce Anayasa Mahkemesi’ne başvurmak gerekmektedir. Tabii ki şimdi birileri çıkıp, ‘YSK kararları kesindir, hiçbir yerde hak arayamazsınız’ diyecektir. O eskidenmiş, Yargıtay kararları da kesindir ama hak arama yolları açıktır. Şüphesiz ki bu mücadele zaman alacaktır. Diğer taraftan görevlerini doğru dürüst yapmayan yanlış yapan dernekler müdürlüğü için Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunma ve büyük bir tazminat talep hakkımız da mevcuttur. Ayrıca Türkiye'nin kurucusu olduğu ve seçimleri denetleme görevi olan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na şikâyet hakkımızı da saklı tutuyoruz. Tek başıma yetkili olmama rağmen hangi yolu ve yolları deneyeceğimize hep beraber karar vereceğiz. Ancak Türkiye'yi yurt dışına şikâyet etmeye gönlüm razı değil" diye konuştu.

Öte yandan Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Av. Çetin Özaçıkgöz, 31 Mart yerel seçimlerinde bir sürpriz yaparak ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'ı, Balıkesir’in Edremit İlçesi’nden aday adayı olmadan direk aday göstermişti.

Konuya ilişkin kendi internet sitesinde yazı kaleme alan Onur Akay ise, seçim çalışmalarına büyük bir hızla başladığını belirterek, Edremit Belediye Başkan adaylığının yazılı ve görsel basında duyurulmasıyla Edremit halkından da çok büyük bir ilgi gördüğünü söyledi. ‘Seçimlerde halkın arasında olup, seçimleri kazanınca bir daha göremediğimiz başkanlardan olmayacağınızı biliyoruz ve oyumuzu size vereceğiz’ diyen çok sayıda Edremitli'nin kendisine sevgisini gösterdiğini ifade eden Akay, sıkıntılarını da şöyle dile getirdi.

"Bu süreçte oy oranımın yüksek olduğunu söyleyen anketçiler de oldu ve sevginiz beni çok duygulandırdı. Evet, yerel seçimlere giremiyoruz ama Sayın Genel Başkanımızın dediği gibi mücadelemiz bitmedi. Sayın Özaçıkgöz bana, önümüzdeki genel seçimleri işaret ederek, milletvekili adaylığı için hazırlıklara başlamamı istedi. Ayrıca seçimlere kadar da “DYP Kültür Sanat Basın Danışmanı” olarak görev yapmamı arzu ettiler. Bende her şeyin hayırlısı olsun diyerek kabul ettim ve bu sefer tüm Balıkesir için çalışmalara şimdiden başladım.”



