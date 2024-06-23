İletişim Başkanlığı, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz" iddiasının doğru olmadığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - “Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz” iddiasına ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.

Yapılan açıklamada bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Akrabalarınızı, e-Devlet üzerinden akrabalıktan çıkarabilirsiniz." iddiası doğru olmadığının altı çizildi.

"Türkiye'nin dijital platformu e-Devlet Kapısı'nda, "Akraba İlişiği Kesme İşlemleri" gibi bir hizmet bulunmamaktadır" denilen açıklamada, "Bahse konu iddialara dayanak olarak gösterilen ekran görüntüleri, e-Devlet Kapısı'ndaki bir hizmete ait değildir. Görüntüler, dijital ortamda manipülasyon amaçlı hazırlanmıştır. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.