Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak” iddiasına yönelik açıklama İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden geldi.ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı, vergi borcu sorgulamalarının ücretli olacağı iddialarına dair açıklama yaptı.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan “Vergi levhası sorgulamak ve vergi borcu sorgulamak ücretli olacak” iddiası doğru olmadığı açıklandı.

Vergi mükellefleri ve mali müşavirlerin, elektronik uygulamalar üzerinden; vergi kimlik numarası ve vergi levhası sorgulama ve doğrulama, vergi beyannamesi gönderme, görüntüleme ve indirme, vergi bilgileri sorgulama ve görüntüleme, vergi borcu yoktur yazısı talep etme ve alma gibi işlemlerle ilgili herhangi bir ücret ödemesi söz konusu olmadığının altı çizilen açıklamada, "Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan taslak metin, bahse konu bilgilerin mükelleflerin kendi iç sistemlerine elektronik ortamda entegre edilmesi amacıyla bilgi paylaşımı talep eden kurumlardan alınabilecek olan katılma payına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.