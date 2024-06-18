e-Fatura zorunluluğu 1 Temmuz 2024 yılı itibariyle Türkiye'de vergi mükellefi olan bazı işletmeler için zorunlu hale getiriliyor. Bu uygulama, kağıt faturaların elektronik ortamda oluşturulması, saklanması ve iletilmesi anlamına geliyor.İSTANBUL (İGFA) - 2024 yılı 1 Temmuz tarihi, Türkiye'deki vergi mükelleflerinin zorunlu olarak e-fatura sistemine geçmeleri için belirlenmiş bir tarih olup, bu tarih, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan "Elektronik Fatura Uygulama Usul ve Esasları Tebliği"nde belirtilmiştir.

e-Fatura zorunluluğunu karşılama şartlarına göre;

2023 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan tüm firmalar

2023 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL olan internet ortamında mal veya hizmet satışı yapan (e-ticaret) firmalar

2023 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon TL olan motorlu araç sektöründeki firmalar

2023 yılı brüt satış hasılatı 500 bin TL olan gayrimenkul sektöründeki firmalar

Tüm Sektörler İçin Geçerli e-Fatura Zorunluluğu

30 Aralık 2023 günü GİB tarafından yayınlanan tebliğe göre e-Fatura ve e-Defter sistemine zorunlu geçiş için belirlenen brüt satış hasılatı limiti 5 milyon TL’den 3 milyon TL’ye düşürüldü. 2023 yılında brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzerinde olan firmaların en geç 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-fatura, 1 Ocak 2025’e kadar e-Defter sistemine geçmeleri zorunlu hale getirildi.

Yeni tebliğe göre 2023 brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde olan motorlu araç sektöründeki motorlu taşıt imal, alım, satım ve kiralama hizmeti sunan firmalar ve bu işlemlere aracılık yapan firmaların 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-fatura, 1 Ocak 2025’e kadar e-defter sistemine geçmeleri zorunlu hale getirildi.

Brüt satış hasılatı 500 bin TL ve üzerinde olan kendi internet sitesinde veya internet satış platformları üzerinde hizmet ve mal satışı gerçekleştiren firmaların 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-fatura, 1 Ocak 2025’e kadar e-defter sistemine geçmeleri zorunlu hale getirildi.

Gayrimenkul inşa, imal, alım, satım ve kiralama hizmeti sunan firmaların, 2023 yılında brüt satış hasılatı 500 bin TL’nin üzerindeyse yeni yayımlanan tebliğe göre 1 Temmuz 2024 tarihine kadar e-fatura, 1 Ocak 2025’e kadar e-defter sistemine geçmeleri zorunlu hale getirildi.

E-İRSALİYE ZORUNLULUĞU

e-Fatura kullanan ve 2023 yılındaki brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olan tüm firmaların e-irsaliyeye geçiş yapması zorunludur.

E-FATURAYA GEÇENLER E-DEFTERE GEÇMEK ZORUNDA MI?

Zorunlu olarak e-faturaya geçen tüm firmaların 1 Ocak 2025 tarihinde e-deftere de geçiş yapması zorunludur ancak e-fatura geçiş zorunluluğu şartlarını karşılamayan yani e-faturaya geçiş zorun olmayan firmaların e-deftere geçiş yapması zorunlu değildir.