Türkiye’de E-İhracat rakamları hızla artıyor. 2024 yılında yüzde 27,4 artarak 5 milyar dolardan 6,4 milyar dolara çıktı. Ticaret Bakanlığı, hızlı bir şekilde artan e-ihracattan ihracatçılarımızın azami yararlanmaları için 2022 yılı Ağustos ayından bu yana E-İhracat desteklerini hayata geçirdi.İZMİR (İGFA) - Ticaret Bakanlığı ihracatçıların e-ihracat desteklerinden azami yararlanmaları için e-ihracat desteklerini ihracatçılara tanıtmaya yoğunlaştı.

Ticaret Bakanlığı E-İhracat, Dijital Pazarlama, Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Daire Başkanı Hasan Önal, Ticaret Bakanlığı tarafından verilen E-İhracat Desteklerinden halihazırda yararlanan ve kapsama girme sürecinde hazırlık yapan firma temsilcileriyle, güncel gelişmeleri paylaşmak ve firmalarımızın görüş ve önerilerini dinlemek amacıyla Ege İhracatçı Birlikleri’nde bir araya geldi.

Türkiye’de e-ihracat rakamlarının 2023 yılında 5 milyar dolara ulaştığını ve toplam ihracattan yüzde 2,12 pay aldığını aktaran Önal, Türkiye’nin genel ihracatının yüzde 2,6 arttığı 2024 yılında e-ihracat rakamlarının yüzde 27,4 oranında artış göstererek 6,4 milyar dolara ulaştığını, toplam ihracattan aldığı payın da yüzde 2,6’ya yükseldiğini dile getirdi. Türkiye’de e-ihracat desteğinden bugüne kadar 207 şirket, 2 Pazaryeri, 6 Perakende E-Ticaret sitesi, 9- E-İhracat Konsorsiyumunun yararlandığı bilgisini veren Önal, firmalarımıza E-Kolay İhracat Platformu (E-KİP) hakkında detaylı bilgiler aktardı.

E-Kolay İhracat Platformu’nun E-ihracata adım atmak isteyen, E-ihracat yapan ancak yeni pazarlara girmek isteyen, pazarların dinamiklerine göre satışları artırmak dijital pazarlama araçlarını belirlemek isteyen firmalar için Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilmiş yapay zekâ destekli bir platform olduğunu ifade eden Önal, “E-ihracat yolculuğunuzda ihtiyacınız olan tüm bilgiler tek platform altında ve istatistik verilerle yorumlanarak hizmetinize sunulmuş durumda. Platformda; Akıllı E-İhracat Robotu, E ihracat süreçlerinden lojistiğe, dijital pazarlamadan, ülke bazlı resmi işlemlere ilişkin uzman eğitmenler tarafından hazırlanan eğitimler, E ihracat yapmak istediğiniz ülkelere ilişkin o ülkenin e ticarete ilişkin yasal düzenlemeleri, ödeme yöntemleri, hedef kitle özelliklerinden satış yapılacak pazaryerlerine kadar tüm bilgiler, Dijital pazarlama, E ihracat yapılan ülkede en çok satış yapılan tarihler, Profesyonel çözüm ortakları yer alıyor” şeklinde konuştu.