İstanbul, 18-21 Eylül tarihleri arasında e-ticaret dünyasının buluşma noktası olmaya hazırlanıyor. Dünya e-ticaret devlerinin de yer alacağı fuarda; KOBİ’lerden altyapı sağlayıcılarına, lojistik firmalarından depolama şirketlerine kadar e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren firmalar da hazır bulunacak.İSTANBUL (İGFA) - Son yıllarda dünyada en hızlı gelişen sektörler arasında yer alan e-ticaret konusunda Türkiye, prestijli bir organizasyona hazırlanıyor.

Dünyanın buluşma noktası olan İstanbul’da, 18-21 Eylül tarihleri arasında Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenecek E-Commerce İstanbul Fuarı’nda, e-ticaret alanında faaliyet gösteren firmalar bir araya gelecek.

E-ticaretin tüm bileşenlerinin yer alacağı fuarda, beklentilerin de karşılanacağını ifade eden fuarın düzenleyicisi konumundaki ED Fuarcılık’ın Kurucu Ortağı Dilek Soydan, “Fuarımızda servis sağlayıcılardan, bu alanda faaliyet gösteren KOBİ’lere kadar tüm katılımcıların beklentileri karşılanacak. E-ticaret alanında faaliyet gösteren devlerin de yer alacağı fuarda, bu sektörün geleceği olan start-up firmaları da olacak. E-ticaret denildiğinde sadece son tüketici tarafında yapılan alışveriş akla geliyor. Ancak, arka planda çok ciddi teknolojiler de kullanılıyor. E-ticaret firmalarına çözüm sağlayan teknoloji şirketleri ile kargo şirketleri, depolama çözümü sunan şirketler, lojistik firmaları fuarımızda buluşma imkanı bulacak. Kısacası, A’da Z’ye e-ticaret sektörünün içinde yer alan tüm birimler İstanbul’da buluşacak.” diye konuştu.

Şubat ayında İstanbul’da dünyanın en büyük ikinci kara Boat Show fuarını düzenlediklerini hatırlatan ED Fuarcılık’ın Kurucu ortağı Emel Yılmaz, Türkiye'nin en prestijli e-ticaret fuarı olacağını belirterke, katılımcıya ve gelen ziyaretçiye doğru hizmetin sunulacağı bir buluşma noktası oluşturacaklarını söyledi. Yılmaz, görüşmelerde de ciddi ortaklıklar ve yeni iş fırsatları oluşacağına inandıklarını söyledi.