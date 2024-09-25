Türkiye’de e-ticaret hacminin bütün toplam perakendenin yüzde 20’sine ulaştı. Her 5 satıştan biri online gerçekleşiyor.İSTANBUL (İGFA) - E-ticaretin sektörel durumunu değerlendiren IdeaSoft CEO’su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, 2023’e göre az da olsa düşüş gösterdiğini söyledi.

Türkiye’de e-ticaret hacmi toplam perakendenin yüzde 20’sini oluşturduğuna dikkati çeken Özkara, "Pandemi öncesinde bu rakam yüzde 10’un altındaydı. 4 yıllık süreç içerisinde yüzde 20’yekadar geldi. Bugün yapılan her beş alışverişten birisi internetten, dört tanesi ise fiziki mağazadan yapılıyor.” dedi.

E-ticaret yapan işletmelerin çoğunun yüksek komisyon oranlarından memnun olmadığını da sözlerine ekleyen Özkara,“Çünkü komisyon oranları işletmelerin karlılığını vehayati döngüsünü etkileyen bir problem oluşturuyor. Hem ödeme süreleri yani satış gerçekleştikten sonra pazar yerlerinden aldıkları ödeme süreleri hem de ödemiş oldukları yüksek komisyon oranları aslında işletmeleri tatmin etmiyor. Bunun karşısında işletmeler dönüp kendi e-ticaret sitelerini oluşturuyorlar. Buradan ürün satmaya çalışıyorlar ama bu bir döngü gibi. Çünkü belli bir nakit akışına ihtiyaçları var ve pazar yerlerinde de satış yapmaktan da vazgeçemiyor. Komisyonlar yüksek olsa da pazar yerlerinde olmaya devam ediyorlar. Belki ekonominin veya finansmanın daha kolay erişilebildiği bir noktada tercihi o zaman daha kolay yapabilirler.” diye konuştu.