Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) e-ticaret sektöründe, nitelikli insan kaynağını artırmak için harekete geçti.ANKARA (İGFA) - TOBB’un koordinasyonunda; başta Trendyol, Yemeksepeti, Amazon Türkiye olmak üzere, Ideasoft, Ticimax, Hipotenüs, Askon Design Center ve TOBB ETÜ SEM’in işbirliği ve katkılarıyla 1 yıl içinde toplam 500 kişiye e-ticaret eğitimi verilecek. Proje Temmuz ayında başlayacak.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, e-ticarette nitelikli insan gücünü artırmak ve KOBİ’lerin dijitalleşme sürecine katkıda bulanabilmek için uzmanlık eğitimleri başlıyor. TOBB’un koordinasyonunda; başta Amazon Türkiye, Trendyol, Yemeksepeti olmak üzere, Askon Design Center, Hipotenüs, Ideasoft, Ticimax ve TOBB ETÜ SEM’in işbirliği ve katkılarıyla verilecek e-ticarette uzmanlık eğitimleri 17 Temmuz’da çevrimiçi platformda start alacak.

Proje ile 1 yıl içerisinde toplam 500 kişiye e-ticaret eğitimi verilmesi hedefleniyor. Bir eğitim grubunda en az 40 kişi olacak. Toplam 52 saatlik çevrimiçi eğitimin 34 saatini TOBB ETÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) eğitmenleri, geri kalanını ise sektörde profesyonel olarak görev alan uzman özel sektör temsilcileri verecek.

E-Ticarette Uzmanlık Eğitimi projesi, e-ticaret sektöründe nitelikli insan kaynağının artırılmasını, KOBİ’lerin dijitalleşerek e-ticarete başlamasını sağlayacak. Proje aynı zamanda, kişi veya işletmelerin satış kabiliyetinin ve hacminin artırılmasını destekleyecek.

TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi tarafından sahiplenilen proje, akademisyen ve sektör temsilcilerinin vereceği dersler ile katılımcılara hem teorik hem de pratik bilgiyi eş zamanlı verebilmeyi hedefliyor. Ayrıca, eğitimler hem e-ticaret alanında yeni iş kurmak isteyenler için hem de mevcut e-ticaret şirketlerinin istihdam ihtiyaçlarını karşılamak için önemli bir kapasite geliştirme kaynağı sunuyor. Proje sonunda yapılacak değerlendirmeye göre de başarılı olan katılımcılara TOBB ETÜ SEM’den sertifika verilecek.

E-Ticaret Uzmanlık Eğitimi Projesi kapsamında, 6 Şubat’ta meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan depremden etkilenenler için de ücretsiz eğitim sağlanacak. E-ticarette uzmanlaşmak isteyen depremzedelere TOBB ETÜ SEM tarafından, önceden belirlenen kontenjan dâhilinde sınıflarda ücretsiz eğitim imkânı verilecek. Katılımcılar kayıtlarını internet https://www.sem.etu.edu.tr/egitim/e-ticarette-uzmanlik-egitimi adresinden yapabilecek.