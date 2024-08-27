Tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını ve tercihlerini de yeniden değerlendirmelerine yol açarken, 'e-ticarette sürdürülebilirlik' ve 'yeşil e-ticaret' kavramları son dönemde daha da ön plana çıkmaya başladı.İSTANBUL (İGFA) - Küresel ısınma, kaynakların hızla tükenmesi ve doğanın bozulması gibi çevresel sorunlar dünyada endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Şirketler artık sadece kârlarını maksimize etmek için değil, aynı zamanda çevreye ve topluma olan sorumluluklarını yerine getirmek için de hareket eder hale geldiler.

Doğayı ve çevreyi koruyarak güvenli ve düşük maliyetli taşıma sağlamak amacıyla yola çıkan LogD'nin hayata geçirdiği Türkiye’nin ilk ve tek “Sürdürülebilir Perakende Zirvesi 2024” işte tam bu yaklaşımlarıEkim ayında masaya yatıracak. İstanbul Rahmi Koç Müzesi’nde gerçekleşecek “Sustainable Retail Summit 2024” Türkiye’de perakende sektöründe sürdürülebilirlik ve yenilikçiliği teşvik eden öncü bir zirve olarak e-ticaretin yükselen değeri “Yeşil Perakende” ve “Yeşil Lojistik”uygulamalarınıekonomi dünyasının gündemine taşıyacak.

SEKTÖR PROFESYONELLERİ ZİRVEDE BULUŞACAK

Zirvede perakende ve finans sektöründe hizmet veren ve inovatif yaklaşımlarla iş süreçlerinde sürdürülebilirliği ön planda tutan şirketler ile sürdürülebilir girişimler, çevre ve sürdürülebilirlikle ilgili Sivil Toplum Kuruluşları, Sürdürülebilir Perakende Zirvesi 2024de bir araya gelecek. Perakende ve finans sektöründe çalışan üst düzey yöneticiler, şirketlerin sürdürülebilir yarınlar için attığı adımları ve geliştirdikleri projeleri katılımcılar ve kamuoyu ile paylaşacaklar.

Sürdürülebilir perakende yaklaşımını Türkiye’de de birçok firmanın gündemine aldığını belirten LogD’nin Kurucusu Seyhan Gülhan, zirvenin e-ticarette yeni bir sayfa açacağına inandıklarını belirterek, zirvenin sürdürülebilir perakende uygulamalarında yol gösterici olacağını söyledi.