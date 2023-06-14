Mercedes-Benz’in ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu unvanına sahip eActros’un yol testleri Mercedes-Benz Türk AR-GE ekipleri tarafından Aksaray AR-GE Merkezi’nde gerçekleştirilecek.İSTANBUL (İGFA) -Daimler Truck, 2039 yılına kadar Avrupa, Japonya ve Kuzey Amerika bölgesinde sadece karbon nötr araçlar sunma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Daimler Truck’ın önde gelen üretim ve AR-GE merkezlerinden Mercedes-Benz Türk de, yürüttüğü önemli projelerle çatı şirketinin hedeflerini destekliyor.

Mercedes-Benz Trucks’ın tüm dünyaya kamyon yol testi ve mühendislik hizmeti sunan ana merkezi konumunda bulunan Aksaray Kamyon Fabrikası bünyesindeki AR-GE Merkezi, aynı zamanda sıfır emisyon projeleri kapsamındaki araçların da test merkezlerinden biri oldu. Küresel çaptaki sorumluluklarına her geçen gün yenilerini ekleyen Mercedes-Benz Türk, bu doğrultuda ilk ağır sınıf elektrikli kamyonu unvanına sahip eActros300’ün de yol testlerini gerçekleştiriyor. eActros’un yol testleri, önümüzdeki dönemlerde daha uzun menzilli versiyonlu araçlarla devam edecek.

HEDEF 2050 YILINA KADAR KARBON NÖTR ULAŞIM SAĞLAMAK

Konu hakkında değerlendirmelerde bulanan Mercedes-Benz Türk Kamyon AR-GE Direktörü Melikşah Yüksel, 2050 yılına kadar karbon nötr ulaşım sağlamayı hedeflenen şirkette, nihai hedefi doğrultusunda uzun yıllardır yatırım yaptıklarını belirterek, "Biz de yürüttüğümüz çalışmalar ve aldığımız ek global sorumluluklar ile çatı şirketimizin bu hedeflere doğru hızla yol almasına önemli katkılar sağlıyoruz. Mercedes-Benz Trucks’ın sıfır emisyon projeleri kapsamındaki araçlarını test edip dünya yolları için onaylama yetkisine sahip olan AR-GE merkezimiz, eActros’un da yol testlerini gerçekleştirmeye başladı. Önümüzdeki dönemlerde daha uzun menzilli versiyonlu araçlarla da bu testlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Elektrikli araçlar konusunda altyapı çalışmalarımızda, 2022’de devreye aldığımız iki adet 350 kW’lık elektrikli şarj istasyonumuzla ilk adımımızı atmıştık. Yeni şarj ünitesi yatırımı ile ülkemizde bir ilki gerçekleştiren şirketimiz, elektrikli gelecek için tam şarj hazır bir şekilde çalışmaya devam edecek" dedi.