Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şamil Demircan, EBA Öğrenci Asistanı Projesi kapsamında 7/24 saat erişilebilen asistan geliştirmesinin 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında öğrencilerin kullanımına sunulacağını duyurdu.ANKARA (İGFA) - TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez başkanlığında 'eğitim' temasıyla toplandı.

Komisyonda daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şamil Demircan, Bilecik Bozüyük Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Oğuz Kaan Olgun, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aras Bozkurt ile SEBİT Üretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sertan Okan, milletvekillerine sunum yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şamil Demircan, sunumunda, birçok alanda olduğu gibi yapay zeka alanında da öğretmenleri desteklediklerini söyledi.

Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden öğretmen ve okul yöneticileri için 23 kursun yayınlandığını belirten Demircan, eğitimlere 247 bin 627 öğretmenin katıldığını ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığı olarak yürüttükleri yapay zeka çalışmalarını anlatan Demircan, Bakanlık Yönetim Sistemi ile bütün alt sistemlerde oluşan verileri bir üst sistemde toplayarak, çeşitli simülasyonlar ve planlamalar doğrultusunda raporların oluşturulacağını dile getirdi.

EBA ÖĞRENCİ ASİSTANI PROJESİ

Öğrencilerin dil gelişimini destekleyen Dil Gelişim Platformu'na ilişkin bilgi veren Demircan, platformun, öğrenci ve öğretmenlere ders dışı içerikler sunmayı hedefleyen, güvenli içerikler sunan bir platform olduğunu belirtti. Demircan, öğrencilerin bireysel çalışmalarında pratik yapabileceği bir asistanı da geliştirme çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi.

Sistemin test ortamında olduğunu, çalışmaları bu yıl içinde tamamlanacağını söyleyen Demircan, 2025-2026 eğitim öğretim yılı başında öğretmen, öğrenci ve vatandaşlara kullanımına sunmayı hedeflediklerini söyledi.

Açık Uçlu Soruların Yapay Zeka ile Değerlendirilmesi Projesi'ne ilişkin de bilgi veren Demircan, "Çoğunlukla çoktan seçmeli ile yapılan değerlendirme süreçleri var ama tam olarak becerilerin ne düzeyde kazanıldığı konusunda artık açık uçlu, çocukların kendilerini ifade edebileceği yöntemler devreye giriyor." dedi.

Demircan, TÜBİTAK ile Türkçe tabanlı metinleri yapay zeka desteğiyle değerlendirebilecekleri sistem üzerine çalıştıklarını dile getirdi.

Yapay zeka çalışmalarına destek konusunda büyük Türkçe dil modelini geliştirmeyi hedefleyen TÜBİTAK gibi kurumlarla ellerindeki ders kitabı, içerikler ve materyalleri paylaştıklarını belirten Demircan, "Bu sayede Türk kültürü, dili ve değerlerinin doğru bir şekilde anlaşılması ve yansımasını sağlayacak, büyük dil modelinin eğitilmesi konusunda da gerekli desteği bakanlık olarak sağlıyoruz." ifadesini kullandı

Öğretmenler için de Yapay Zeka Öğretmen Asistanı'nı sunacaklarını dile getiren Demircan, "Öğretmenlerimizin rutin iş yükünü daha stratejik ve pedagojik yönlere odaklanmaları için yapay zeka destekli bir öğretmen asistanı hazırlama çalışmaları başladı. Bu noktada TÜBİTAK ile birlikte çalışacağız. Bunu da aşamalı bir şekilde öğretmenlerimizin hizmetine sunacağız." diye konuştu.

"Yapay zeka öğrenciyi tembelleştirebilir mi?" sorusu üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, bu konunun dünyada da tartışıldığını, yapay zekanın bilinçsiz kullanımının öğrencilerde yaratıcılığı körelteceğinin değerlendirildiğini ifade etti. Türk, yapay zekanın bilinçli olarak kullandırılmasının önemine işaret ederek, topluma bu bilincin aşılanması gerektiğini vurguladı.