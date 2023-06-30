Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin tarih ve eğitim yatırımları devam ediyor.ERZURUM (İGFA) - Erzurum Büyükşehir Belediyesi düzenlediği törenle Türk-Ermeni İlişkileri Araştırma Merkezi ile Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu Kütüphanesi’nin açılışını gerçekleştirdi. Rabia Ana Mahallesi'ndeki Erzurum Kalesi arkasında kurulan merkez ile kütüphanenin açılış töreni saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başladı. Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, tarihi bir güne tanık olduğunu belirterek, "Hayatımın en güzel günü. Bugünün hazırlanmasında emeği geçen bütün arkadaşlarıma, kardeşlerime şükran borçluyum. En büyük şükranı da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sekmen'e borçluyum çünkü benim hayalim bir kütüphaneydi ve gerçekleşti. 10 bine yakın kitabı bugün bilim dünyasına kazandırdık" ifadelerini kullandı. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ve AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu da, söz konusu yatırımın önemine dikkati çekerek, Başkan Mehmet Sekmen’e teşekkür etti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de, “Müslüman-Türk Soykırımının yaşandığı bu aziz topraklarda yaşayan hiçbir aile yoktur ki Ermeni çetelerinin katliamına maruz kalmasın” dedi. “Tarihi vesikalarda da yer aldığı gibi Erzurum’da 50 bin masum ahali Ermeni Hınçak, Taşnak ve Ramgavar çetelerince şehit edilmiştir” diyen Başkan Sekmen, şöyle devam etti: “Engizisyon Mahkemelerinde bile görülmeyen işkenceleri kadın, yaşlı, çocuk, bebek demeden savunmasız insanlar üzerinde uygulayan Ermeni çeteleri, Erzurum ve çevre illerde ve hatta Doğu Anadolu Bölgesi’nde insanlık dışı vahşet ve katliamlar gerçekleştirmişlerdir. Hemen hemen her fırsatta soykırım gerçeğini ulusal kamuoyunun gündemine taşıyan bizlerin Ermeni diasporası ve Batılı Devletlerin yalanlarını çürütmek için ortaya koyduğu mücadeleyi daha etkin bir alan ve çerçevede oluşturmak adına işte bu projeyi hayata geçirdik.”