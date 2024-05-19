"Gelecek Benim" Podcast Serisinin Bu Haftaki Konuğu Dr. Handan Sarımehmet Kılınç, ekran bağımlılığı ve ebeveyn rehberliğinin önemine dikkat çekti.BURSA (İGFA) - Katılım Emeklilik Digizoo katkılarıyla, DB Positive ve Sosyalink Podcast Agency iş birliğiyle hazırlanan “Gelecek Benim” podcast serisinin bu haftaki konuğu, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Handan Sarımehmet Kılınç oldu. Moderatörlüğünü Cenk Doğar’ın üstlendiği podcast programında Dr. Sarımehmet Kılınç, çocuklarını geleceğe hazırlamaya çalışan ebeveynlerin merak ettikleri tüm soruları yanıtladı.

Pediatri alanındaki alışılmış yaklaşımların ötesine geçerek, ekran bağımlılığının ve ebeveyn rehberliğinin önemini vurgulayan Dr. Sarımehmet Kılınç, ebeveynlerin ve toplumun çocuklara daha fazla saygı duyması gerektiğini ve bu sayede çocukların potansiyellerini gerçekleştirebileceklerini ifade etti. Dr.Handan Sarımehmet Kılınç, "Bir şeyleri değiştirmek istiyorsanız aileden başlamak zorundasınız" diyerek, yeni doğan bebeklerin ailelerine yatırım yapmanın ve onları geleceğe hazırlamanın önemine dikkat çekti.

EBEVEYNLER EKRAN BAĞIMLISI

Dr. Kılınç, ebeveynlerin ve çocukların ekran bağımlılığı konusunda büyük bir sorunla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Ebeveynler ekran bağımlısı, herkes ekran bağımlısı. Bu, modern ebeveynliğin en büyük zorluklarından biri. Ekrana baktığın süre yaşamadığın süredir çünkü içinde deneyim yoktur" diyen Kılınç, ekran bağımlılığının uyuşturucu bağımlılığına benzer etkiler yarattığını ve ödül merkezleri üzerinden beyine etki ettiğini ifade etti.

"Bildiğiniz kokain bağımlısıyla ekran bağımlısı arasında çok büyük bir fark yok" diye monuşan Dr. Sarımehmet Kılınç, ekran bağımlılığının ebeveynlerin çocuklarıyla sağlıklı ilişki kurmasını engellediğini vurguladı.

"Ebeveynin bu yalnızlığı bahane değil ama görevlerini yapmasına engel değil. Çünkü o kararı ebeveyn verdi" diyen Dr. Sarımehmet Kılınç, ebeveynlerin çocuklarını dünyaya getirme kararının sorumluluğunu taşıması gerektiğini belirtti. Ebeveynlerin kendi bağımlılıklarının ve geçmiş travmalarının üstesinden gelmesi gerektiğini vurgulayan Kılınç, şunları söyledi:

"Ekranlar ya da teknoloji hayatımızdan çıkamaz doğru ama hayatımızın belli bir parçası olarak kalmalı bütünü değil. Ebeveyn ve çocuk ilişkisinin koptuğunu ve araya teknolojinin girdiğini düşünüyorum. Bu çağa uyum sağlamak zorundayız. Bunların hepsi çok zor kabul ediyorum ama imkânsız değil. Bir yerden başlayıp sakin kalıp duygularımızı regüle edip aksiyona geçmemiz gerekiyor."

BÜTÜNSEL YAKLAŞIM GEREKİYOR

Pediatri pratiğinde semptom tedavisinden ziyade bütünsel bir yaklaşımla çalıştığını anlatan Dr. Sarımehmet Kılınç, zincir hastanelerde hızlı ve yüzeysel muayenelerin yeterli olmadığını ve her hastaya bir saatlik muayene süresi ayırmanın önemini vurguladı.

"Ebeveyn rehberliği, çocuk sağlığı için kritiktir" diyen Kılınç, ilk üç yılın insan hayatında çok değerli olduğunu ve bu dönemin ebeveyn-çocuk ilişkisi için kaçırılmaması gereken bir fırsat sunduğunu söyledi. Pediatri alanındaki alışılmış yaklaşımların ötesine geçerek, çocuklara saygının ve ebeveyn rehberliğinin önemini vurgulayan Dr. Sarımehmet Kılınç, “Çocuklar karmaşık bir sistem ve bu sisteme saygıyla yaklaşılması gerekiyor. ‘Çocuklara saygı duymak’ ifadesinin alışılmadık bir cümle olduğunu kabul ediyorum. Çocukların yalnızca sevgiye değil, aynı zamanda sınırlarına da saygı duyulması gerekiyor. Kendimize yapılmasını istemediğimiz hiçbir şeyi çocuğumuza yapamayız" dedi.

ÇÖZÜM AİLEDE BAŞLAR

Nörobilim alanında edindiği bilgi birikiminin hekimliğine olan katkısını dile getiren Dr. Sarımehmet Kılınç, doğum sonrası insan ilişkilerinin önemine dikkat çekti. "İlişkilerin doğumuna eşlik eden doktorların insan ilişkileri konusunda da bilgi sahibi olmaları gerekiyor" Dr. Sarımehmet Kılınç, ebeveynlerin çocuklarını hayata hazırlama sürecinde büyük bir sorumluluk taşıdığının altını çizdi. Çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, onların geleceğe hazırlanmasının da önemli olduğunu belirten Kılınç, "Çocuğunuzun ne yapmasını istiyorsanız, önce siz yapmalısınız" dedi.

Aile içi sorunların kaynağının genellikle ebeveynlerde olduğunu ve bu sorunların çözümünün de ailede başladığını ifade eden Dr. Sarımehmet Kılınç, pediatri pratiğinde ebeveyn rehberliğinin yanı sıra, çift terapisi ve erişkin psikologlarından yardım alarak ailelerle bütüncül bir yaklaşımla çalıştığını belirtti. "Anne baba birbiriyle göz teması kurmazsa, oraya müdahale etmezseniz, üçüncü ebeveyni kaybedersiniz" diyen Sarımehmet Kılınç, çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için ailelerin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Ebeveynlerin çocuklarını geleceğe hazırlarken düşünmeleri gerektiğini de vurgulayan Sarımehmet Kılınç, "Düşünen bir anne baba çocuğu geleceğe hazırlar. Ebeveynin elinde sihirli değnek vardır. Değişme cesaretini gösteren her ebeveynin çocuğunun hayatında sihirli değnek olduğunu düşünüyorum. Ebeveynlerin çocuklarını iyi yetiştirebilmeleri için önce kendi iyilik hallerine dikkat etmeleri gerekiyor. Ailenin tümünde iyilik hali sağlanmadan, çocukların iyi yetiştirilmesi mümkün değil.” dedi.