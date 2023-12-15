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2015 yılında müzik sektörüne başlayan Ebru Bektaş yeni şarkısını sevenlerinin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Yaklaşık 8 yıldır sahne müziklerine, şan ve enstrüman eğitimlerine devam eden Ebru Bektaş, Türk Halk Müziği eğitimi aldığını ve canlı performanslarında repertuvarının oldukça geniş olduğunu belirtti.

Sevenlerinin beğenisine sunduğu 'İstanbul'dan Sevgilerimle' adlı teklisine dair detayları paylaşan şarkıcı Bektaş, "Söz ve müziği Yalçın Polat'a aittir. Şarkının aranjörlüğünü Esad Fidan gerçekleştirdi. Kemanlarda İstanbul String görev alırken, şarkının mix masteringini Suat Durmuş yaptı.

Ebru Bektaş, 2024 yılının ilk yarısında 2 şarkıyı daha sevenleriyle buluşturacağını müjdelerken, "Birinin söz ve müziği bana ait. Müzik kariyerime kendi söz ve bestelerimle de devam etmek istiyorum" dedi.

