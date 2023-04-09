Ece Mumay imzası taşıyan "Affetmem" adlı şarkı, Mahzen Media ve Angie Records etiketiyle tüm dijital platformlarda ve Mahzen Fabrick Youtube kanalında yayınlandı.İSTANBUL (İGFA) - Affetmem, sözleri ve müziğiyle dikkat çekiyor.

Şarkının söz ve müziği Ece Mumay'a ait olup, düzenlemesi ise Özkan Meydan ve Alican Özbuğutu tarafından yapıldı.

Dinleyicilere duygusal bir müzik deneyimi sunan şarkı, Ece Mumay'ın müzikal yeteneklerini ve kendine özgü tarzını bir kez daha ortaya koydu.

Şarkının video klibi ise başarılı yönetmen Amirali Ghorbanzadeh tarafından çekildi. Prodüktörlüğünü Tolga Aykut'un üstlendiği bu güçlü şarkı, dinleyicilerden büyük ilgi görüyor.

"Affetmem" şarkısının video klibi ise Amirali Ghorbanzadeh yönetmenliğinde, profesyonel bir ekip tarafından çekilmiştir. Klibin görüntüleri ve görsel efektleri, şarkının duygusal atmosferini başarılı bir şekilde yansıtıyor.