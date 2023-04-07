Müzik listelerinin zirvesinde yer alan, iddialı sahne şovları ve hit şarkılarıyla olduğu kadar pop müziğin içindeki yenilikçi ve yaratıcı duruşuyla da olağanüstü bir imaj sergileyen Ece Seçkin, "Masum" adını verdiği yeni teklisini müzikseverlerin beğenisine sundu.İSTANBUL (İGFA) - Başarılı pop yıldızı Ece Seçkin’in yeni şarkısı Masum, bugün itibariyle tüm müzik platformlarında yayına girdi.

Sözü ve müziği Ardy, düzenlemesi Denizkan Boz’a ait olan şarkının mix ve mastering’i ise Buğra Kunt imzası taşıyor.

Masum ile enerjik ve kendinden emin bir havayla karşımıza çıkan Ece Seçkin, bu yeni çalışmasında kendisi gibi benzer sağlık sorunlarını yaşayan kadınların sesi olmayı amaçlıyor.

Şarkısının kapak görselinde alerjik hastalığı sebebiyle oluşan iğne izlerini çiçeklerle kapatan Ece Seçkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolumdaki çiçek şu anda hala devam eden tedavimle alakalı bir nüansı temsil ediyor. Alerji hastasıyım. Hayatımın bir dönemini sürekli kollarımdan iğne olarak geçirmek zorundayım ve bu durumla barışık olmayı öğrendim. Klibime her baktığımda bugünkü inancımı ve sabrımı bana hatırlatması için bu tema üzerinden ilerledik" dedi.