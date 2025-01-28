Sakarya Büyükşehir Belediyesi judo sporcusu Ece Zurnacı, Mersin’de düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda tüm rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonu oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü judo sporcusu Ece Zurnacı başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Bayrağımızı dalgalandıracak

Mersin’de düzenlenen Kuraş Türkiye Şampiyonası’na katılan Zurnacı, tüm rakiplerini geride bırakarak 78 kilogramKadınlar kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu.

Temsilcimiz elde ettiği bu önemli başarıyla Sakarya’yı gururlandırarakMilli Takım’a seçildi ve ülkemizi uluslararası platformda temsil etme hakkı kazandı.

“Sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünden yapılan açıklamada, “25-26 Ocak tarihlerinde düzenlenen Büyükler Kuraş Türkiye Şampiyonası’nda Türkiye Şampiyonu olan sporcumuz Ece Zurnacı’yı yürekten tebrik ediyor, milli takım yolculuğunda üstün başarılar diliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak, sporcularımızın yanında olmaya ve başarılarına destek sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.