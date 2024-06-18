Çanakkale'de orman yangını çıktı. Yangın nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındıÇANAKKALE (İGFA) - Alınan bilgiye göre saat 16.00 sıralarında Gelibolu Yarımadası'nda, ilçeye bağlı Kumköy yakınındaki Akbaş mevkisindeki ekili arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede çevredeki ormanlık alana sıçradı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce, çevredeki birçok yerleşim yerinden dumanı görülebilen yangının çıktığı yere ekipler sevk edildi.

ECEABAT'TA BÜYÜK YANGIN!Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Kumköy köyü yakınlarında çıkan orman yangını kuvvetli rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.#çanakkale pic.twitter.com/CoadV7I64S— Çanakkale Yorum (@canakkale_yorum) June 18, 2024

Çanakkale Valiliği, il genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ile 5 derece üstün seyredecek olmasıyla birlikte rüzgârın fırtına şiddetine ulaşması beklendiğinden artan hava sıcaklıkları ve kuvvetli rüzgar “Orman Yangınları” açısından büyük bir risk oluşturduğunun altını çizdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Milli servetimiz olan ormanlarımıza sahip çıkmak adına vatandaşlarımızın yangına sebebiyet verebilecek hususlarda dikkatli olması ve hassasiyet göstermesi çok büyük önem arz etmektedir. Herhangi bir Orman yangını fark edilmesi durumunda 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması gerekmektedir" ifadeleri yer aldı.