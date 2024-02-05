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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi ve Yerelden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "Asrın felaketinin üzerinden geçen bir yılın ardından kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde ve ne yaparsak yapalım, ne kadar zaman geçerse geçsin bu yaşadığımız asla dinmeyecek bir acı." dedi.ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) PM Üyesi ve Yerelden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ecevit Keleş, 6 Şubat depreminin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Keleş mesajında şunları söyledi:" 6 Şubat 2023 tarihini hepimizin hafızalarına kazıyan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden bir yıl geçti. 11 ilimizi etkileyen on binlerce vatandaşımızı hayattan koparan bu felaket ülkemizi derinden etkiledi. Birçok vatandaşımızı evsiz barksız bırakan, yuvasının sıcaklığından ve sevdiklerinden ayıran bu felaket; bizleri tarifi mümkün olmayan büyük bir acıya boğdu. Asrın felaketinin üzerinden geçen bir yılın ardından kaybettiklerimizin acısı hala yüreğimizde ve ne yaparsak yapalım, ne kadar zaman geçerse geçsin bu yaşadığımız asla dinmeyecek bir acı. Hepimiz biliyoruz ki giden canlarımızı geri getirmemiz mümkün değil ancak bu felaketin bizlere verdiği en önemli mesaj; ülkemizin deprem kuşağında yer alması sebebiyle her zaman depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğidir. Bunun için hepimize düşen görevler var. Hiç şüphesiz ki bu görevlerin en önemlisi tüm binalarımızın kanun, tüzük ve yönetmeliklerin yani bilimin, fennin ve tekniğin öngördüğü standartlarda inşa edilmesidir. Bu duygu ve düşüncelerle depremde yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın."dedi.