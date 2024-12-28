Bireye, topluma ve doğaya saygı ilkesiyle hareket eden Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar, 2023 entegre sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Raporda, sağlık faaliyetleri alanında sürdürülebilirlik adına atılan önemli adımların yanı sıra, şirket iştiraklerinin Türkiye’deki üretim tesislerinde kullanılan elektriğin tamamının yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edildiği vurgulandı.İSTANBUL (İGFA) - Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar (EİS), çatısı altında bulunan sağlık şirketlerinin 2023 yılı çalışmalarını, yayımladığı ilk entegre sürdürülebilirlik raporunda derledi. Raporda, çalışmalarını “Kurumsal Yönetim”, “Gezegene Yatırım”, “İnsana Yatırım”, “Geleceğe Yatırım” başlıkları altında ele alan EİS, sağlık şirketlerinin enerji tüketimi, atık yönetimi ve su kaynaklarının kullanımında gerçekleştirdiği iyileştirmelere dikkat çekti. Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI) Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Paydaş Kapitalizmi Sürdürülebilir Değer Yaratımı Raporlama Kriterleri ve Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ile uyumlu hazırladıkları raporla ilgili açıklamalarda bulunan Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar CEO’su Emin Fadıllıoğlu, 2023 yılında sürdürülebilirlik alanında gösterdikleri gelişimi vurguladı.

Sürdürülebilirlik Çalışmalarına Bütüncül Yaklaşım

Türkiye’deki üretim tesislerinde kullanılan elektriğin tamamını yenilenebilir enerji kaynaklarından temin ettiklerine ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla verimlilik projeleri gerçekleştirdiklerine değinen Fadıllıoğlu, “Enerji yönetimine dair yaptığımız çalışmaların yanı sıra, Gensenta üretim tesislerimizde atık yönetimi süreçlerimizi iyileştirdik ve toplam atık miktarımızın yüzde 87’sini geri dönüştürdük” dedi. Şirket olarak sürdürülebilirlik alanındaki adımlarını yalnızca çevresel etkiyi azaltmaya yönelik değil, iş süreçlerini iyileştirmeye yönelik atık yönetimi, su verimliliği ve enerji verimliliği gibi alanlarda sürdürülebilir uygulamalara da odaklandıklarını belirten Fadıllıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “ Gensenta’da yıl boyunca yapılan çalışmalar sonucunda 2021 yılına kıyasla enerji yoğunluğunda %10'luk bir azalma elde etmekten ve bunun sonucunda 163,43 MWh/ton ürün enerji yoğunluğu seviyesine ulaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda geri dönüştürülen atık su miktarımızı bir önceki yıla göre %43 arttıracak projeler yaparak su kaynaklarımızın verimli kullanımına katkı sağlıyoruz.”