Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem'in heykelinin açılacağı tarih belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk voleybol tarihinde önemli başarılara imza atan, Fenerbahçe ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykelinin açılışı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılacak.

Fenerbahçe tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi zeki ve çevik bir sporcu Eda Erdem… Ahlaklı duruşuyla da herkese örnek, Türk kadının umudu, geleceğe ışık tutan bir Fener gibi genç sporcuların kahramanı oldu!

Şimdi, tüm bu başarılarıyla adını Fenerbahçe ve Türk voleybol tarihine altın harflerle kazıyan efsane voleybolcumuz Eda Erdem Dündar’ın heykeli, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Fenerbahçe efsanelerinin arasındaki yerini alıyor.

Türk milletinin evladı, Fenerbahçe'nin neferi Eda Erdem'in heykeli, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nin önündeki yerini alacak. Kadıköy’ün en güzel yerinde, Fenerbahçe’sinin kalbinde, ‘Kahraman Türk Kadını’nın öncüsü olarak ışık saçacak, geleceğe umut aşılayacak. Türk sporunun simge ismi kaptan Eda Erdem Dündar’ın, kariyerine nakşettiği her bir başarının nice gençlere örnek olmasını temenni ederiz.