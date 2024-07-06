Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atlet Eda Tuğsuz’u yayımladığı mesajla tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota alan milli atlet Eda Tuğsuz için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Dünya Atletizm Federasyonunun yaptığı olimpik sıralamaya göre cirit atmada Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılım hakkı kazanan milli atletimiz Eda Tuğsuz’u kutluyorum. Böylelikle atletizmde ülkemizi temsil edecek milli atlet sayısı 16'ya yükselmiş oldu. Milli sporcumuz Eda’nın elde ettiği sonuçta emeği olanlara teşekkür ediyorum. Eda Tuğsuz’a ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda başarılar diliyorum.”