Edirne 1.Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Keşan 1984 Kültürspor geçtiğimiz Pazar günü kendi sahasında Küplü Halk Oyunlarıspor ile karşılaştı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Saat 15.15’te Keşan Atatürk Stadı Mustafa Kaldı Sahası’nda başlayan karşılaşmayı Keşan 1984 Kültürspor, Halil İbrahim’in 4 ve Tuğber’in golü ile 5-1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı.

Keşan Kültürspor’un mücadele ettiği Edirne 1.Amatör Lig 11.haftada oynanan karşılaşmaların sonuçları ve oluşan puan durumu şöyle;

Kırcasalihspor-Havsaspor: 1-0

Yeni Karpuzluspor-18 Kasım Kurtuluşspor: 1-0

Keşan 1984 Kültürspor-Küplü Halk Oyunlarıspor: 5-1

PUAN DURUMU