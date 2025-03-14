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Liglerin başlama tarihi henüz açıklanmazken Keşan temsilcilerinin mücadele edeceğ C Grubu’nda ilk hafta fikstüründe Mescidpaşa-Yenimuhacırspor ile Beyendik-Uzunköprü Dereköyspor karşılaşması bekleniyor.

2.Amatör Lig’de gruplar şöyle oluştu.

Edirne 2. Amatör Futbol Ligi’nde kuralar Edirne ASKF’de çekildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Toplam 12 takımın katılacağı Edirne 2.Amatör Lig’de Keşan temsilcilerinden Yenimuhacır spor ile Beyendikspor C Grubu’nda yer aldı.

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