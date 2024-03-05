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Rahatsızlanan Av. Özdöl'ün Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Edirne Barosu önceki başkanlarından ve CHP önceki dönem il başkanlarından Teoman Özdöl hayatını kaybetti. Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de önceki dönem CHP İl Başkanlarından ve Edirne Barosu önceki başkanlarından Av. Teoman Özdöl’ün kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Zafer Partili Ateş: "Gençler bizi, biz genç nesli biliriz"

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