Türkiye Barolar Birliği ve Edirne Barosu, TBMM’de kabul edilen torba kanun teklifinin zeytinlikler, ormanlar ve meraları madencilik faaliyetlerine açarak çevreyi ve kamu yararını tehdit ettiğini açıkladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Edirne Barosu Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu, 19 Haziran 2025’te TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu’na sunulan “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”ne (torba kanun) karşı Edirne’de ortak bir basın açıklaması yaptı.

20 Haziran 2025’te komisyonda kabul edilen teklifin, zeytinlikler, ormanlar, meralar ve korunan doğal alanları madencilik ve enerji projelerine açarak çevresel tahribata yol açacağı uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, TBMM komisyon görüşmelerinde TBB Çevre ve Kent Hukuku Komisyonu temsilcilerine ve sivil toplum kuruluşlarına fiziki müdahalede bulunulduğu, kaba kuvvet uygulandığı belirtildi. Buna rağmen teklifin, Anayasa’nın çevre (Madde 56), orman (Madde 169), tarım arazileri (Madde 45) ve kültürel varlıkların korunmasına ilişkin maddelerine aykırı olduğu ifade edilerek komisyonda kabul edildiği vurgulandı.

ZEYTİNLİKLER VE DOĞAL ALANLAR RİSK ALTINDA

Torba kanun, Maden Kanunu, Zeytincilik Kanunu, Mera Kanunu, Orman Kanunu ve Çevre Kanunu’nu etkisiz kılacak düzenlemeler içeriyor. Zeytinliklerin madenciliğe açılması, ormanlarda izin süreçlerinin gevşetilmesi, meraların enerji projelerine feda edilmesi ve kaçak yapılara af getirilmesi gibi maddeler, kamu yararına aykırı bulundu.

Açıklamada, “Son 22 yılda 10 kez değiştirilmeye çalışılan Zeytinciliği Koruma Kanunu, bu torba kanunla bir kez daha delinmek isteniyor” denildi.

Kanun teklifinde, “stratejik veya kritik madenler” için acele kamulaştırma yapılabileceği hükmünün de yer aldığına dikkat çekilirken, "Bu, köylülerin, çiftçilerin ve arazi sahiplerinin mülkiyet haklarını tehdit ederken, yargısal denetimi de kısıtlıyor. O nedenle bir anda Cumhurbaşkanı kararıyla tarlanız, meranız elinizden alınabilir. Bu konu mülkiyet ve adil yargılanma hakkı açısından kabul edilemez” denildi.

Açıklamada ayrıca, çevresel varlıkların yok edilmesinin ekonomik varlıkların da israfına yol açacağı belirtilerek, tüm ekonomik hesapların yanlış yapıldığı öne sürüldü.

“Bu topraklar bir avuç şirkete değil, tüm yurttaşlara ve gelecek kuşaklara aittir” vurgusunun olduğu açıklamada, TBB ve Edirne Barosu olarak, kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşmaması için meslektaşlar ile sivil toplum kuruluşları, yurttaşlar ve siyasi partilerin mücadele etmeye davet edildi.