Edirne’nin Türkiye genelinde tanınan Edirne’yi Tanıtma ve Edirne Tava Ciğeri Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar’a, yeni yılın ilk toplantısında Edirne Belediye Meclisi’nde Edirne Turizm Elçisi Payesi ve Beratı verildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Katıldığı televizyon programlarında kentin tanıtımına büyük katkı sunan Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar’a Edirne turizm elçisi payesi ve beratı verilmesine dair teklifin daha önce Belediye Meclisi tarafından oybirliği ile kabul edildiğini belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne’ye sunduğu katkılardan dolayı Bahri Dinar’a teşekkür etti.

Geçtiğimiz Perşembe günü geçekleştirilen törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan “Edirne’nin tanıtımı için cansiperane bir şekilde görev yapan, gecesini gündüzüne katan ve bugüne kadar birçok televizyon programına katılarak, her fırsatta, her koşulda, hiç kimseden hiçbir şey talep etmeden, tamamen kendi becerisi ve kendi imkânlarıyla yıllardır Edirne’yi tanıtan Tarihi Ciğerci Bahri Bey, Bahri Dinar’a belediye meclisimizin, tüm partilerin oy birliği kararıyla Edirne Turizm Elçisi olarak paye vermiştik. Bunun kararını almıştık. Şimdi de kendisine bu belgeyi takdim ediyoruz ”diye konuştu.

Tarihi Ciğerci Bahri Dinar da Başkan Gürkan’a, Belediye Meclisi üyelerine ve Edirne halkına teşekkür ederek, “Bu benim için unutulmaz bir anı olacak” dedi.

Gürkan daha sonra Dinar’a belgesini teslim etti.

Toplantıya katılan Dinar da, meclis üyelerine teşekkür etti. Yıllardır fahri olarak sürdüğü bu Edirne’nin Turizm Elçiliği görevini Edirne Belediye Meclisi’nin aldığı karar ile bundan sonra yine canı gönülden ama resmi bir sıfatla sürdürmeye devam edeceğini söyledi.