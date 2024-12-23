Çerkezköy Belediyesi’nin Aralık ayı kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde “Aşk Eski Bir Yalan” adlı tiyatro oyunu Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluştu.ERDOĞAN DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türk tiyatrosunun sevilen isimleri Ferdi Akarnur, Yelda Alp Levent ve Cengiz Güleryüz’ün rol aldığı bu komedi oyunu, hem güldürdü hem düşündürdü. Özellikle Ferdi Akarnur’un 60. sanat yılına özel olarak sergilenen oyun, tiyatro camiasına yaptığı katkıları onurlandırmayı amaçladı.

UNUTULMAZ ANLAR VE BÜYÜK ALKIŞ

Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan Akarnur’un performansı, oyunun derinliklerine anlam katarken izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. Oyunun sonunda dakikalarca ayakta alkışlanan oyunculara, Çerkezköy Belediye Meclis Üyesi Beytullah Coşkun tarafından bir buket çiçek takdim edildi.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Çerkezköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği etkinlikler, her yaştan izleyiciye hitap etmeye devam ediyor. Aralık ayının ilerleyen günlerinde daha birçok sanat etkinliği tiyatro severleri bekliyor.