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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, terörle mücadeleye yönelik faaliyetleri kapsamında son bir haftadır yürütülen çalışmalarda 6 silahlı terör örgütü üyesini yakaladı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Jandarma Komutanlığı terörle mücadele, emniyet ve asayişin sağlanması, aranan şahısların yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik icra edilen faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, terörle mücadeleye yönelik faaliyetler kapsamında; Edirne'de son bir haftadır yürütülen çalışmalarda PKK-KCK Silahlı Terör Örgütü Üyesi 3, FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 2 ve MLKP Silahlı Terör Örgütü Üyesi 1 şahıs olmak üzere toplam 6 silahlı terör örgütü üyesi yakalandı. Şahıslar, jandarmadaki ifadeleri sonrasında adli makamlara sevk edildi.