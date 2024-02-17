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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024Yılı Ocak Ayı Konut Satış İstatistiklerine göre Edirne'de geçtiğimiz ay 358 konut satışı gerçekleşti.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024Yılı Ocak Ayı Konut Satış İstatistiklerinden “Edirne İli, Konut Satış İstatistikleri” konusunda bir açıklama yayınladı.

TÜİK tarafından hazırlanan açıklama şöyle;

EDİRNE’DE 2024 YILI OCAK AYINDA358 KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ,8 azalarak 80 bin 308 oldu.358 konut satışı ile Türkiye’deki toplam konut satışlarının %0,4’ü Edirne’de gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 46. sırada yer almıştır. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve ,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve %8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve %6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

EDİRNE’DE İPOTEKLİ KONUT SATIŞ SAYISI 19 OLARAK GERÇEKLEŞTİ.

Edirne’de ipotekli konut satışları sayısı 19olarak gerçekleşti. Edirne’de toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %5,3 ile 51. sırada yer aldı. Edirne ili Türkiye’deki ipotekli konut satışlarındaki %0,3’lük payı ile 49. sırada yer aldı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %63,5 azalış göstererek 5 bin 915 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %7,4 olarak gerçekleşti. Ocak ayındaki ipotekli satışların bin 404'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

EDİRNE’DE DİĞER SATIŞ TÜRLERİ SONUCUNDA 339 KONUT EL DEĞİŞTİRDİ. Edirne’de diğer satış türleri sonucunda 339 konut el değiştirdi. Edirne’de toplam konut satışları içinde diğer satış türlerinin payı %94,7’dir. Edirne diğer konut satış türlerinde Türkiye’deki konut satışlarından %0,5’lik pay alarak 45. sırada yer aldı. Türkiye genelinde diğer konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,7 azalarak 74 bin 393 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı %92,6 olarak gerçekleşti.

Edirne’de 358 konut satışının, 65’i ilk satış, 293’ü ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Türkiye genelindeki 80 308 konut satışının 25 263’ü (%31,5) ilk satış, 55045’i ise (%68,5) ikinci el satış olarak gerçekleşmiştir. Edirne’de ise 358 konut satışının 65’i (,2) ilk satış, 293’ü ise (%81,8) ikinci el satış olarak gerçekleşmiştir.